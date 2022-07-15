Британская Mini сделала электрокабриолет с мягким верхом

Автомобиль Mini Cooper SE Convertible с полностью электрической трансмиссией сделан в единственном экземпляре для показа в США. Британский автопроизводитель утверждает, что машина может разогнаться до 100 км/ч за 7,7 секунды, сообщило 15 июля издание carscoops.com.

Машина громко позиционируется маркой как единственный в мире кабриолет премиум-класса с полностью электрической трансмиссией в сегменте компактных автомобилей.

Кабриолет приводится в движение электродвигателем мощностью 181 л. с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 32,6 кВтч. В Mini подчеркивают, что небольшой прогулочный автомобиль может на полном заряде проехать до 230 км.

Особый шарм машине придает мягкий текстильный верх кабриолета. Он полностью электрический и его можно открывать и закрывать менее чем за 18 секунд на скорости до 30 км/ч.

В компании не сообщили, будет ли Cooper SE Convertible выпускаться серийно.

14 июля «Известия» сообщили, что производство электромобилей Evolute начнется в России в сентябре, тогда же они поступят в продажу. Электромобили будут производиться на заводе «Моторинвест» в Липецке. Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.