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ВКС России в ходе спецоперации уничтожили свыше 100 иностранных наемников

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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ВКС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наемников уничтожили более 100, ранили свыше 50 боевиков из Польши и Германии. Об этом сообщили 15 августа в Минобороны России.

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Также в результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Белогорки и Лозового в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов.

Кроме того, в районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона данного соединения.

9 августа в Минобороны сообщили, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине за четыре недели специальной операции сократилось на 549 человек. В ведомстве уточнили, что поток зарубежных наемников не перекрывает потери в их рядах.

26 июля стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали свыше 40 наемников на территории ДНР. Большинство боевиков были выходцами из Польши.

23 июля издание Politico заявило о гибели четверых наемников на территории восточной части ДНР. Двое являлись гражданами Канады и Швеции, а двое приехали из США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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