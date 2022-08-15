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Власти Забайкалья выделили свыше 55 млн рублей пострадавшим от паводков

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Власти Забайкальского края выделили 55,6 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим от июльских паводков. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«По первым составленным спискам на выплаты пострадавшим от июльских паводков из бюджета края выделено 55,6 млн рублей. Зампред правительства Забайкалья Инна Щеглова 15 августа, обращаясь к главам пострадавших районов, призвала ускорить процесс подачи списков на выплаты», — говорится на сайте.

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По состоянию на 15 августа на выплату в размере 10 тыс. рублей заявлен 3971 пострадавший, по 50 тыс. рублей -– 206 человек, по 100 тыс. рублей –- 56 пострадавших.

«На данный момент только четыре района составили списки пострадавших от июльских паводков и передали их для выплат. В Читинском районе на сегодняшний день из признанных пострадавшими 2210 человек подали заявление только 1853, то есть до сих пор не все жители были охвачены. У администраций города Читы и Читинского района есть два дня для того, чтобы передать готовые списки. Уже с сегодняшнего дня началась подача сверенных списков на выплаты пострадавшим от паводка в Чите», — приводятся пресс-службой слова Щегловой.

9 августа министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев сообщил о том, что жителям Читы, чьи садовые участки пострадали в результате паводков, выдадут по 160 кг овощей на домовладение. Доставка продовольствия по адресам будет организована в сентябре.

Синоптики прогнозировали сильные осадки с 5 по 7 августа, из-за чего ожидались резкий подъем уровня воды на реках Забайкальского края и, соответственно, подтопление пойм и приусадебных участков.

1 августа сообщалось о подтоплении 986 жилых зданий и 761 дачного дома при паводке в Забайкалье в июле.

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