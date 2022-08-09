Пострадавшим от паводка садоводам выдадут по 160 кг овощей в Чите

Жителям Читы, чьи садовые участки пострадали в результате паводков, выдадут по 160 кг овощей на домовладение. Доставка продовольствия по адресам будет организована в сентябре.

По словам министре сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева, пострадавшие дачники и огородники получат по 100 кг картофеля, 25 кг капусты, 20 кг моркови и 15 кг репчатого лука. Об этом пишет ИА ChitaMedia. Такая мера поддержки распространяется только на жителей Читы и не затронет жителей других городов и районов. Перечень пострадавших, которым положены овощные наборы, будет составляться на основании подтверждающих ущерб актов.

Всего в Забайкалье пострадавшими от июльских паводков признаны 4,5 тыс. человек. Выплаты денежных компенсаций уже начались в Борзинском и Александрово-Заводском районах. Основным условием для получения выплаты является проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, а также нарушение условий его привычной жизни. От забайкальцев поступило свыше 2,8 тыс. заявлений на выплату компенсации в размере 10 тыс. рублей и свыше 1 тыс. заявлений на выплату за утрату имущества первой необходимости. Из резервного фонда правительства Забайкалья на эти цели выделено 55,6 млн рублей.