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Почти 1 тыс. жилых домов пострадали при паводке в Забайкалье

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В Забайкальском крае 986 жилых зданий и 761 дачный дом были подтоплены в результате июльского паводка. Такие данные опубликовало краевое управление МЧС.

Помимо домов, пострадали больше 2,1 тыс. приусадебных участков. За время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из зоны подтопления эвакуировали 323 человек, в том числе 38 детей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia. В пунктах размещения остаются четыре человека, основная часть пострадавших проживают у родственников.

Уровень воды в реке Чите снизился с 359 до 221 см. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды понизится еще на 30–50 см. Для откачки воды Читинскому району направят дополнительные мотопомпы.

Во всех районах, где произошел паводок, проводится оценка ущерба для выплаты компенсаций. Работа комиссий завершена в Александрово-Заводском, Борзинском и Дульдургинском районах. Кроме того, на 90% выполнена оценка в Сретенском районе. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тыс. рублей, выплата за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей. Забайкальцы, которые полностью утратили имущество, получат 100 тыс. рублей.

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