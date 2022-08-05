Подъем уровня воды прогнозируют в малых реках Забайкалья

Резкий подъем уровня воды продолжится на реках Забайкальского края из-за обильных осадков. Сотрудники гидрометцентра прогнозируют подтопления пойм и приусадебных участков.

Согласно прогнозам, дожди будут идти с 5 по 7 августа. Уровень воды поднимется в реках Чернышевского, Могочинского, Тунгиро-Олекминского и Каларского районов, пишет ИА ChitaMedia.

Низкие участки пойм в ближайшие два дня будут подтоплены у села Бородинское на реке Куэнга, у села Михайловка на реке Нижняя Борзя, а также у села Агинское на реке Ага и села Нижняя Шахтама на реке Унда.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлено штормовое предупреждение. В течение трех суток в Забайкалье может выпасть 155 мм осадков, что превышает половину месячной нормы.