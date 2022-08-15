Пять человек погибли в результате ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Тагиле

Пять человек погибли и еще два пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент был спровоцирован подростками, которые угнали машину и пытались скрыться от полицейских.

«Во время преследования подростки пытались скрыться от полиции на скорости 170 км/ч и врезались в скорую, которая ехала на вызов», — указал собеседник агентства.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, среди погибших в ДТП фельдшер, 16-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Accent и три его пассажира.

«На перекрестке улиц Газетная — Октябрьской Революции в Ленинском районе города около 03:00 утра (01:00 мск) произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще два госпитализированы, врачи сейчас борются за их жизни», — сказал он.

Горелых пояснил, что ДТП произошло из-за того, что 16-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не предоставил преимущества в движении, проехав на запрещающий сигнал светофора. Водитель легковушки столкновение с движущейся на разрешающий сигнал светофора автомашиной скорой помощи.

Он добавил, что иномарка от удара воспламенилась. В больницу доставили молодого человека 2003 года рождения и водителя скорой помощи.

14 августа в результате ДТП в Ленинградской области один человек погиб и еще пятеро пострадали. Автомобили Toyota Venza и Renault Sandero столкнулись на 101-м км трассы «Скандинавия». ДТП произошло после того, как Toyota пересекла сплошную линию разметки и выехала на встречную полосу движения.