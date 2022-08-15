«Известия» показали кадры ночных боев за Бахмут в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 14 августа показал ночные бои за Бахмут и работу разведки в Донецкой Народной Республике (ДНР) по позициям украинских националистов.

«Под покровом тьмы ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) пытаются перегруппироваться. Но разведка за этим внимательно следит. И, как только наблюдает подозрительное движение на позициях, сразу заказывает огонь», — сообщил он.

Военкор рассказал, что разведка выявляет и передает артиллерии союзных войск координаты позиций националистов. Самой горячей считается ночная фаза.

«В приборах ночного видения серия залпов. Бойцы делятся. Одни корректируют удар по противнику. Другие занимают позицию для наблюдения. Третья группа проверяет заброшенные дома и предприятия», — передает Кулага.

В репортаже также показаны подвалы, которые зачистили от боевиков.

«Выходим — и вот противник ведет огонь уже по нашей группе. Данные позиции были когда-то под ВСУ, и они прекрасно знают всю эту локацию. Перемещаться надо аккуратно, фонарь включать намного реже и постоянно прислушиваться, потому что ночью здесь снаряды разрываются намного чаще, чем днем», — отмечает военкор.

На утро смены меняются, и вновь сначала работа разведки, а потом артиллерия.

«90% от общего успеха всей работы заключается в маневренности самоходки. Здесь никто не выжидает — как только отработали, либо ищут укрытие, либо меняют огневые точки», — подытожил корреспондент.

Ранее, 11 августа, Кулага показал кадры боев за Бахмут. Перед установлением гаубиц артиллерийская разведка осторожно проверяет новую локацию. После этого начинается беглый огонь по возможным огневым точкам украинских войск. Затем следует осмотр позиций.

5 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск (он же Бахмут) в ДНР. Он отметил, что на улицах города идут бои. В тот же день начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинских военных из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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