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Посол ЛНР Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артемовск

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 августа сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Союзные силы зашли в Артемовск. Бои идут на улицах города», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе военных ВСУ из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций Донецкой и Луганской народных республик в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

30 июля Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили военную технику, РСЗО и артиллерию, в педагогическом училище в Артемовске. Отмечалось, что данный факт в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

По последней информации, озвученной главной Минобороны Сергеем Шойгу, освобождено шесть населенных пунктов в ДНР за последнее время. Среди освобожденные от украинских националистов пунктов он назвал Григоровку, Берестовое, Стряповку, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Кроме того, под контроль союзных сил перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тыс. 600 мегаватт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны ВСУ. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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