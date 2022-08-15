Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Мир
Германия запросила у Польши объяснения причин массовой гибели рыбы в Одере
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Мир
В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Спорт
В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров
Мир
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Армия
ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»

Германия запросила у Польши объяснения причин массовой гибели рыбы в Одере

0
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке сообщила о намерении сотрудничать с польской стороной для выяснения причины гибели рыбы в реке Одер, что оценивается как экологическая катастрофа, пишет в воскресенье, 14 августа, Berliner Morgenpost.

Подчистили пруды: свинокомплекс подозревают в отравлении притоков Оби
Чем вызвана массовая гибель рыбы и бобров в реке Амба и озерах под Новосибирском

По данным правительства Польши, при лабораторных исследованиях выловленной рыбы из реки до сих пор не было обнаружено никаких токсичных веществ. По словам министра окружающей среды Польши Анны Москвы, рыба была проверена на наличие ртути и других тяжелых металлов, заявила она на совместной пресс-конференции со Штеффи Лемке в польском Щецине.

В ближайшие часы образцы рыбы проверят на наличие еще 300 вредных веществ, в том числе пестицидов. Кроме того, будет изучено поведение рыб непосредственно перед их гибелью. На данный момент было обнаружено повышенное содержание кислорода в реке. Дальнейшие результаты лабораторных исследований ожидаются в понедельник в Бранденбурге. Среди прочего проверят, связано ли повышенное содержание соли в воде с гибелью рыбы, пишет издание.

Лемке добавила, что они с польскими коллегами договорились о «хороших и совместных шагах», в том числе по части информационного взаимодействия, так как поначалу получилась путаница.

Сначала рыболовы сообщили о вымирании рыбы в Одере, ввиду чего Лемке заявила NDR Info о несвоевременном информировании Польшей об экокатастрофе.

«Ясно, что мы сталкиваемся с действительно ужасной экологической катастрофой. Среднесрочные и долгосрочные последствия даже сложно оценить», — сказала Лемке.

Вымирание рыбы в течение нескольких дней в пограничной между Германией и Польшей реке Одер вызвало серьезное беспокойство. Согласно правительственным данным, польские власти уже в конце июля получили первые сведения о том, что в реке массово вымирает рыба. Теперь правительство и власти Польши подвергаются критике за то, что не придали значения этим данным вовремя.

Поэтому в пятницу, 12 августа, глава польского правительства Матеуш Моравецкий уволил руководителей Агентства по водным ресурсам и Агентства по охране окружающей среды. Сам он узнал о массовом вымирании рыбы только в среду и заявил, что «определенно мне сообщили слишком поздно».

Польша объявила вознаграждение в размере более €200 тыс., чтобы выяснить причину экокатастрофы, так как рассматривается в том числе и сброс химических отходов в Одер. В пограничной зоне Одера в Бранденбурге сотни помощников собирали мертвую рыбу все выходные.

По словам министра окружающей среды Бранденбурга Акселя Фогеля, Одер имеет «очень сильно увеличенные показатели соли». Это могло вызвать вымирание рыбы, но, согласно нынешним выводам, это не единственная причина.

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на Одере после того, как от воды там стало пахнуть хлором и канализационными стоками, а на поверхность всплыли тысячи мертвых рыб. Специалисты обнаружили в реке остатки сильнейшего растворителя — мезитилена. Он используется многими промышленными предприятиями в Польше.

Власти Германии поначалу предположили, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер. Позже эти выводы пришлось пересмотреть и остановиться на сотрудничестве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022