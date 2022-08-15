Германия запросила у Польши объяснения причин массовой гибели рыбы в Одере

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке сообщила о намерении сотрудничать с польской стороной для выяснения причины гибели рыбы в реке Одер, что оценивается как экологическая катастрофа, пишет в воскресенье, 14 августа, Berliner Morgenpost.

По данным правительства Польши, при лабораторных исследованиях выловленной рыбы из реки до сих пор не было обнаружено никаких токсичных веществ. По словам министра окружающей среды Польши Анны Москвы, рыба была проверена на наличие ртути и других тяжелых металлов, заявила она на совместной пресс-конференции со Штеффи Лемке в польском Щецине.

В ближайшие часы образцы рыбы проверят на наличие еще 300 вредных веществ, в том числе пестицидов. Кроме того, будет изучено поведение рыб непосредственно перед их гибелью. На данный момент было обнаружено повышенное содержание кислорода в реке. Дальнейшие результаты лабораторных исследований ожидаются в понедельник в Бранденбурге. Среди прочего проверят, связано ли повышенное содержание соли в воде с гибелью рыбы, пишет издание.

Лемке добавила, что они с польскими коллегами договорились о «хороших и совместных шагах», в том числе по части информационного взаимодействия, так как поначалу получилась путаница.

Сначала рыболовы сообщили о вымирании рыбы в Одере, ввиду чего Лемке заявила NDR Info о несвоевременном информировании Польшей об экокатастрофе.

«Ясно, что мы сталкиваемся с действительно ужасной экологической катастрофой. Среднесрочные и долгосрочные последствия даже сложно оценить», — сказала Лемке.

Вымирание рыбы в течение нескольких дней в пограничной между Германией и Польшей реке Одер вызвало серьезное беспокойство. Согласно правительственным данным, польские власти уже в конце июля получили первые сведения о том, что в реке массово вымирает рыба. Теперь правительство и власти Польши подвергаются критике за то, что не придали значения этим данным вовремя.

Поэтому в пятницу, 12 августа, глава польского правительства Матеуш Моравецкий уволил руководителей Агентства по водным ресурсам и Агентства по охране окружающей среды. Сам он узнал о массовом вымирании рыбы только в среду и заявил, что «определенно мне сообщили слишком поздно».

Польша объявила вознаграждение в размере более €200 тыс., чтобы выяснить причину экокатастрофы, так как рассматривается в том числе и сброс химических отходов в Одер. В пограничной зоне Одера в Бранденбурге сотни помощников собирали мертвую рыбу все выходные.

По словам министра окружающей среды Бранденбурга Акселя Фогеля, Одер имеет «очень сильно увеличенные показатели соли». Это могло вызвать вымирание рыбы, но, согласно нынешним выводам, это не единственная причина.

Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на Одере после того, как от воды там стало пахнуть хлором и канализационными стоками, а на поверхность всплыли тысячи мертвых рыб. Специалисты обнаружили в реке остатки сильнейшего растворителя — мезитилена. Он используется многими промышленными предприятиями в Польше.

Власти Германии поначалу предположили, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер. Позже эти выводы пришлось пересмотреть и остановиться на сотрудничестве.