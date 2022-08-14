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Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины

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Действия США во время конфликта вокруг Украины сделали всю Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство западных стран. С такой точкой зрения выступил обозреватель китайской газеты Global Times Лу Сюэ.

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«Продолжающийся украинский кризис показывает, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, самой большой жертвой становится Европа. Европа серьезно пострадала от побочного эффекта украинского кризиса. Ей приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — высказался обозреватель издания в материале, опубликованном 10 августа.

Америка, желая сохранить свою гегемонию и набрать очков во внутренней политике, стремится к тому, чтобы спровоцировать конфликты России и Китая с Европой, так как сотрудничество этих сторон Вашингтону не выгодно.

Однако вместо декларируемого Белым домом «единства» Запада такая политика наоборот привела к расколу стран Запада и самой Америки.

«Администрация [президента США Джо] Байдена подчеркивала единство Запада, которое, однако, оказалось глубокой разобщенностью на Западе и внутри США. Политическое разделение США становится всё более очевидным. Как мог Байден объединить весь Запад, если США не могут объединиться сами?» — размышляет Лу Сюэ.

Таким образом, пропаганда якобы существования угрозы со стороны России и Китая не даст желаемых Вашингтоном результатов.

«Чем больше США считают Китай и Россию своими врагами, тем труднее США объединить своих союзников», — подытожил обозреватель.

13 августа газета Daily Express рассказала о том, что Америка стремительно теряет статус мирового гегемона из-за изменения глобального миропорядка. Автор обзорной статьи обращает внимание на то, что власти США не справляются с вызовами, которые перед ними ставят кризисы, вызванные эпидемией COVID-19, конфликтом в Донбассе и напряженностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

27 июля обозреватель Global Times Ся Вэньсинь отметил, что Европейский союз оказался расколотым из-за санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли. По его словам, сокращение потребления газа из России значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем «пустой болтовней».

Страны Запада начали политическую и экономическую конфронтацию с Россией на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен и рекордная инфляция.

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