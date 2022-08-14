Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины

Действия США во время конфликта вокруг Украины сделали всю Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство западных стран. С такой точкой зрения выступил обозреватель китайской газеты Global Times Лу Сюэ.

«Продолжающийся украинский кризис показывает, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, самой большой жертвой становится Европа. Европа серьезно пострадала от побочного эффекта украинского кризиса. Ей приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — высказался обозреватель издания в материале, опубликованном 10 августа.

Америка, желая сохранить свою гегемонию и набрать очков во внутренней политике, стремится к тому, чтобы спровоцировать конфликты России и Китая с Европой, так как сотрудничество этих сторон Вашингтону не выгодно.

Однако вместо декларируемого Белым домом «единства» Запада такая политика наоборот привела к расколу стран Запада и самой Америки.

«Администрация [президента США Джо] Байдена подчеркивала единство Запада, которое, однако, оказалось глубокой разобщенностью на Западе и внутри США. Политическое разделение США становится всё более очевидным. Как мог Байден объединить весь Запад, если США не могут объединиться сами?» — размышляет Лу Сюэ.

Таким образом, пропаганда якобы существования угрозы со стороны России и Китая не даст желаемых Вашингтоном результатов.

«Чем больше США считают Китай и Россию своими врагами, тем труднее США объединить своих союзников», — подытожил обозреватель.

13 августа газета Daily Express рассказала о том, что Америка стремительно теряет статус мирового гегемона из-за изменения глобального миропорядка. Автор обзорной статьи обращает внимание на то, что власти США не справляются с вызовами, которые перед ними ставят кризисы, вызванные эпидемией COVID-19, конфликтом в Донбассе и напряженностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

27 июля обозреватель Global Times Ся Вэньсинь отметил, что Европейский союз оказался расколотым из-за санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли. По его словам, сокращение потребления газа из России значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем «пустой болтовней».

Страны Запада начали политическую и экономическую конфронтацию с Россией на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен и рекордная инфляция.

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