Глобальный миропорядок стремительно меняется, и США теряют контроль над браздами правления в нем, пишет Daily Express в субботу, 13 августа.

«За последние три года мир потрясли крупные события — от глобальной пандемии COVID-19 до конфликта вокруг Украины, и все они вносят вклад в изменение мирового порядка. Кроме того, разгорающиеся с угрожающей скоростью холодные войны и ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море являются примерами разрастающегося конфликта между соперничающими державами», — пишет издание.

Автор обзорной статьи вспоминает, как США быстро превратились в мировую державу-гегемона после падения железного занавеса и распада СССР, укрепив доллар как мировую валюту и заняв прочные позиции над конкурентами в сфере мировой экономики. Однако война в Ираке и Афганистане привела к изменению настроений в отношении США.

«Сегодня США по-прежнему сохраняют свои позиции крупнейшей экономики мира и, без сомнения, крупнейшей армии, но эксперты считают, что надвигаются ветры перемен, поскольку новые восходящие державы стремятся сместить тех, кто наверху», — отмечает газета.

Автор дает обзор трех потенциальных соперников верховенству США: Китаю, России и Ближнему Востоку. С каждым из трех игроков мировой политической арены США имели сдержанные или минимальные отношения, которые ухудшились в силу ряда причин в последнее время. И если дружеские отношения Пекина и Москвы в Вашингтоне неоднократно называли угрозой, то предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию на следующей неделе вызывает у США настоящее беспокойство.

«Пекин, без сомнения, будет следить за поставками нефти в королевство, предлагая помощь в финансировании крупных проектов модернизации, намечающихся в Эр-Рияде. В финансовом отношении любая сделка между Саудовской Аравией и Китаем может привести к отходу торговли от нефтедоллара, поскольку Пекин стремится опираться на свой «цифровой юань», в очередной раз устраняя еще один рычаг контроля США над мировой властью», — резюмирует Daily Espress.

Одним из свидетельств потери США своих позиций в мире называли переговоры президента страны Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа написал 30 июля для The American Spectator, что если у кого–то и были сомнения об окончании «однополярного времени» Америки, то этот телефонный разговор подтверждает это самым худшим образом.

24 июля журналист Озан Демирджан заявил, что в мире формируется новый мировой порядок. Это показала Западу недавняя встреча лидеров России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране.

20 июля президент России, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Он подчеркнул, что «революционные трансформации» набирают обороты, силу, а изменения необратимы.