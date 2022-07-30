Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Общество
Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
Мир
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
Мир
В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
В школах России с сентября введут новый формат классных часов
Мир
Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России
Сюжет:

В Китае рассказали о расколе Европы из-за санкций против России

Global Times: санкции против России разрушили единство Европы
0
Фото: Global Look Press/Serg Glovny
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления о сокращении зависимости от российских энергоресурсов и соглашение о добровольном сокращении спроса на природный газ этой зимой на 15% привели к расколу в Евросоюзе (ЕС). Уже сегодня Европа стоит перед сложной дилеммой, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

По его словам, сокращение газа значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем «пустой болтовней».

«В ЕС 27 стран, и они не представляют монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами», — отмечает автор статьи, которая была опубликована на сайте издания 27 июля.

Он подчеркнул, что негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу.

Журналист не исключил, что дефицит газа и перспектива холодной зимы в итоге вынудят Брюссель пойти на уступки Москве. Вашингтон же, по его мнению, наоборот, надеется, на ослабление Европы из-за санкционной войны с Россией.

26 июля ЕС согласовал снижение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Такая мера будет действовать с 1 августа до конца марта следующего года. При этом в постановлении есть исключения и ограничения на действие этой нормы. В частности, исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа «в качестве сырья для важнейших отраслей промышленности, или если их потребление энергоресурса увеличилось не менее чем на 8% в прошлом году по сравнению со средним показателем».

Ранее в этом месяце Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ. Кроме того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

Однако во Франции не поддержали предложение о добровольном снижении потребления газа. В Греции заявили, что намерены выйти из этого плана.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен и рекордная инфляция.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022