Заявления о сокращении зависимости от российских энергоресурсов и соглашение о добровольном сокращении спроса на природный газ этой зимой на 15% привели к расколу в Евросоюзе (ЕС). Уже сегодня Европа стоит перед сложной дилеммой, считает обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.

По его словам, сокращение газа значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем «пустой болтовней».

«В ЕС 27 стран, и они не представляют монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами», — отмечает автор статьи, которая была опубликована на сайте издания 27 июля.

Он подчеркнул, что негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу.

Журналист не исключил, что дефицит газа и перспектива холодной зимы в итоге вынудят Брюссель пойти на уступки Москве. Вашингтон же, по его мнению, наоборот, надеется, на ослабление Европы из-за санкционной войны с Россией.

26 июля ЕС согласовал снижение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Такая мера будет действовать с 1 августа до конца марта следующего года. При этом в постановлении есть исключения и ограничения на действие этой нормы. В частности, исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа «в качестве сырья для важнейших отраслей промышленности, или если их потребление энергоресурса увеличилось не менее чем на 8% в прошлом году по сравнению со средним показателем».

Ранее в этом месяце Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ. Кроме того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

Однако во Франции не поддержали предложение о добровольном снижении потребления газа. В Греции заявили, что намерены выйти из этого плана.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен и рекордная инфляция.

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