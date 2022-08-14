Боец Илич рассказал историю своего прозвища Джокер

Сербский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Илич рассказал, каким образом он получил свое прозвище Джокер. В разговоре с «Известиями» 14 августа спортсмен поделился, что эта история началась еще в детстве.

«В то время все дети любили таких героев комиксов, как Бэтмен, Супермен и Человек-паук, я почему-то всегда предпочитал этого злодея. У меня была татуировка с изображением Джокера, когда я играл в баскетбол до ММА», — рассказал Илич.

В то время, когда он начал заниматься смешанными единоборствами и выступал в Словакии, словацкий менеджер запомнил своего подопечного именно по тату с Джокером.

«Он фактически и дал мне прозвище Джокер, которое я ношу до сих пор. Джокер есть у меня на спине и на ноге», — поделился серб.

Накануне Илич рассказал об активной подготовке к предстоящему бою с российским соперником Александром Шлеменко. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий», видно, что спортсмен тренирует все возможные группы мышц.

Ранее в субботу Шлеменко охарактеризовал своего сербского противника как «высокого и неудобного». Он отметил, что ожидал поединка с бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым, однако соперник теперь другой. По мнению Шлеменко, еще одно преимущество Джокера — то, что он левша.

12 августа Илич назвал Шлеменко легендой. По словам Джокера, он знает всё о спортивной карьере соперника. Илич отметил, что когда только начал заниматься этим видом спорта, Шлеменко уже был звездой.

Поединок российского и сербского спортсменов состоится 26 августа в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12. В этот же день состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

Зрители РЕН ТВ также увидят и прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.