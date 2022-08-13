Сербский боец Илич готовится к бою со Шлеменко

Сербский боец ММА Александр Илич по прозвищу Джокер активно готовится к предстоящему бою с российским соперником Александром Шлеменко. Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий» 13 августа, спортсмен тренирует все возможные группы мышц.

Илич отрабатывает удары рук и ног, проводит пробежки и боксирует с грушей и тренером. Его тренировки проходят в специально оборудованном спортивном зале.

Ранее в субботу Шлеменко охарактеризовал своего сербского противника, как «высокого и неудобного». Он отметил, что ожидал поединка с бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым, однако соперник теперь другой. По мнению Шлеменко, еще одно преимущество Джокера — то, что он левша.

Накануне Илич назвал Шлеменко легендой. По словам Джокера, он знает всё о спортивной карьере соперника. Илич отметил, что когда только начал заниматься этим видом спорта, Шлеменко уже был звездой.

Поединок российского и сербского спортсменов состоится 26 августа в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12. В этот же день состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

Зрители РЕН ТВ также увидят и прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.