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Боец Шлеменко назвал Джокера неудобным соперником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец из Сербии Александр Илич по прозвищу Джокер высокий и неудобный. Так о своем сопернике на предстоящем турнире RCC 12 отозвался российский борец Александр Шлеменко.

Он отметил, что ожидал поединка с бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым, однако соперник теперь другой.

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«Готовился на Магину борьбу, на его дагестанские удары. Короче, готовился под конкретного дагестанца. А здесь — это европеец, это высокий европеец, неудобный, корявый. Он хороший ударник, кикбоксер, и он совершенно не заточен на борьбу. То есть ни в одном из своих боев он не пробовал даже близко бороться», — сказал он «Известиям» в субботу, 13 августа.

По мнению Шлеменко, еще одно преимущество Джокера — то, что он левша.

«Это и делает его очень неудобным. И то, что он комбинирует удары левой рукой и левой ногой. Причем левой ногой непонятно, куда он ударит», — пояснил российский боец.

Накануне Илич назвал Шлеменко легендой. По словам Джокера, он знает всё о спортивной карьере соперника. Илич отметил, что, когда только начал заниматься этим видом спорта, Шлеменко уже был звездой.

Тем временем Шлеменко продолжает активно тренироваться перед предстоящим поединком с сербом. На кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», показана отработка спортсменом в спортзале ударов ногами, руками, а также различные захваты. Боец отрабатывает удары со своим тренером.

Поединок россиянина и серба состоится 26 августа в Екатеринбурге. РЕН ТВ покажет трансляцию боя в рамках турнира RCC 12. В этот же день состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

Зрители РЕН ТВ также увидят и прямое включение из Сербии, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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