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Количество пострадавших в ТЦ в Ереване увеличилось до 34

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Количество пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до 34. Об этом сообщили в МЧС Армении 14 августа.

«Количество пострадавших граждан в результате взрыва достигло 34», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших и одном погибшем.

Уровень сложности пожара повышен до №3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

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