Минздрав Армении сообщил о 26 пострадавших от взрыва в ТЦ в Ереване
Количество пострадавших в результате взрыва в Ереване выросло до 26, уточнил минздрав Армении.
«26 граждан, которые пострадали в результате взрыва, получают медицинскую помощь в ереванских больницах», — приводится цитата министерства в Telegram-канале «Sputnik Армения» в воскресенье, 14 августа.
Как сообщили в МЧС страны, в результате взрыва в торговом центре, по предварительным данным, один человек погиб. Отмечается, что уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.
Пожар возник на расположенном рядом с торговым центром оптовом рынке.
Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.