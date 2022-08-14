Беременная женщина пострадала в результате стрельбы у Стены Плача

При обстреле автобуса у Стены Плача (Западная Стена) в Иерусалиме пострадала беременная женщина, которая находилась в соседней машине. Об этом сообщила газета The Times Of Israel 14 августа.

«Среди раненых в результате стрельбы была 35-летняя беременная женщина, которая сидела в соседней машине. Ее травму живота врачи описали как сложную и ее жизнь была в опасности. В больнице сообщили, что она перенесла экстренные роды. Новорожденный находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — передает издание.

По информации газеты, среди пострадавших семья из США, которые на момент происшествия находились на автобусной остановке.

Об инциденте со стрельбой в Иерусалиме стало известно ранее в этот же день, 14 августа. В результате происшествия у Стены Плача пострадали семь человек. Полиция Иерусалима сообщила, что рассматривает инцидент как предполагаемый террористический акт.