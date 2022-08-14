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Семь человек пострадали в результате стрельбы около Стены Плача

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Фото: Соцсети
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Семь человек пострадали после стрельбы неподалеку от Стены Плача (Западная Стена) в Иерусалиме. Об этом 14 августа сообщила газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA) и полицию города.

Инцидент произошел недалеко от Старого города Иерусалима в ночь на 14 августа. Неизвестные устроили стрельбу по автобусу на дороге возле Западной Стены и по стоянке возле гробницы царя Давида, после чего скрылись с места преступления.

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Двое пострадавших получили серьезные ранения, еще пятеро находились в состоянии легкой и средней, все они были доставлены в городские больницы.

Полиция Иерусалима сообщила, что рассматривает инцидент как предполагаемый террористический акт.

«Большое количество сил полиции прибыло на место происшествия и приступило к обеспечению безопасности района, расследованию дела и розыску подозреваемого, который скрылся», — прокомментировали ситуацию представители правоохранительных органов.

29 апреля пресс-служба армии обороны Израиля сообщила об обстреле неизвестными контрольно-пропускного пункта у города Ариэль на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погиб охранник. Отмечается, что Усиленные подразделения армии, Службы общей безопасности ШАБАК и полиции и военной разведки начали поиски двоих террористов, совершивших нападение.

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