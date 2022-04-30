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Израиль сообщил о гибели охранника при обстрела КПП на Западном берегу

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Неизвестные обстреляли КПП у города Ариэль на Западном берегу реки Иордан, погиб охранник. О происшествии сообщила 29 апреля пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Предварительное расследование нападения в Ариэле показало, что два террориста подъехали на автомобиле к КПП у западного въезда в город, застрелили на месте охранника и скрылись», — сообщили военные.

Отмечается, что Усиленные подразделения армии, Службы общей безопасности ШАБАК и полиции и военной разведки начали поиски двоих террористов, совершивших нападение.

Дороги в районе места происшествия перекрыты.

27 апреля Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию в крупном палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о многократных перестрелках израильских силовиков с вооруженными палестинцами во время рейдов.

14 апреля стало известно, что Армия обороны Израиля задержала 18 человек в рамках контртеррористической операции. Отмечается, что в одном из поселений в районе Западного берега реки Иордан вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛ.

Накануне при столкновениях с военными Израиля погиб 14-летний палестинский подросток. Инцидент произошел в районе Хусан к западу от Вифлеема.

7 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, в результате которого погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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