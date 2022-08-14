В Эстонии электричество назвали «предметом роскоши»

Электричество в Эстонии стало «предметом роскоши» из-за своей высокой стоимости. Такое мнение высказал кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

«Электричество не должно быть предметом роскоши, мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии, для наших граждан. Нужно немедленно выйти из энергообмена и воспользоваться внутренними источниками энергии. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии», — приводит его слова телерадиовещательная компания ERR в субботу, 13 августа.

11 июля стало известно, что в Эстонии средняя цена на электроэнергию возросла на 15%. Как сообщалось, подорожание прежде всего обусловлено ростом цен на энергетические продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.