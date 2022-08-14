Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Мир
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
Экономика
В Венгрии сообщили об увеличении поставок российского газа в противовес санкциям
Общество
Православные в России празднуют Медовый Спас 
Общество
Седьмая симфония Шостаковича прозвучала на площади Победы в Петербурге
Мир
В Запорожье назвали обстрел ТЭС тщательно спланированной атакой режима Зеленского
Мир
ВФУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска
Мир
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
В Эстонии электричество назвали «предметом роскоши»
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ

В Эстонии электричество назвали «предметом роскоши»

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Federico Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электричество в Эстонии стало «предметом роскоши» из-за своей высокой стоимости. Такое мнение высказал кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

Экономь-класс: как жители ЕС справляются с энергокризисом
И насколько изменился их быт в связи с ростом цен

«Электричество не должно быть предметом роскоши, мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную в Эстонии, для наших граждан. Нужно немедленно выйти из энергообмена и воспользоваться внутренними источниками энергии. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии», — приводит его слова телерадиовещательная компания ERR в субботу, 13 августа.

11 июля стало известно, что в Эстонии средняя цена на электроэнергию возросла на 15%. Как сообщалось, подорожание прежде всего обусловлено ростом цен на энергетические продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022