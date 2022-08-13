В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Пески

Российское Министерство обороны 13 августа заявило о полном взятии под контроль поселка Пески в Донецкой Народной Республике.

Как сообщил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий союзных сил.

3 августа военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что выстроенный в поселке Пески мощный укрепрайон вооруженных сил Украины (ВСУ) оставался камнем преткновения все предыдущие годы. Он отметил, что полная зачистка поселка будет не менее значимой победой, чем взятие Углегорской ТЭС.

Украинский доброволец Сергей Гнездилов 2 августа рассказал, что бои за Пески стали для ВСУ адом и мясорубкой. По его словам, союзные силы без каких-либо проблем для себя «кладут артснаряд» в окопы украинских солдат, за десятки минут разбирают очень прочные бетонные позиции, без паузы и минимального отдыха продавливают линию обороны противника.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что понесший потери в районе поселка Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

В конце июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что география спецоперации по защите Донбасса должна быть расширена. Чиновник считает, что союзные силы России и Донбасса должны освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и оставшуюся под контролем боевиков часть Запорожской области.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».