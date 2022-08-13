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В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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План ограничить Финский залив для российских кораблей является нереальным. Так 13 августа прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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«Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действий с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии», — заявил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Швыткин напомнил, что российский Военно-морской флот имеет в своем арсенале ракеты «Циркон» и «Калибр».

«Учитывая технические возможности противоракетной обороны со стороны Эстонии и Финляндии, я не вижу здесь каких-то новейших технологий, которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны», — добавил он.

Накануне Певкур сообщил, что Таллин и Хельсинки договорились об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море. Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Он также назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО», пишет телеканал «360».

На фоне этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призвал Россию делать ставку на тактическое ядерное оружие. Речь идет о таких носителях, как крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».

Вместе с тем читатели финской газеты Iltalehti осудили эстонского политика за его высказывания. Они посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о «Балтийском море НАТО».

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