Финны посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о «Балтийском море НАТО»

Читатели финской газеты Iltalehti 13 августа отреагировали на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможности превращения Балтики во «внутреннее море НАТО» и закрытия Финского залива для российского флота.

Комментаторы упрекнули главу ведомства в нереалистичности целей, а также встревожились из-за перспективы оказаться участниками конфликта из-за вступления Финляндии в альянс.

«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» — задался вопросом один из пользователей.

Другой читатель отметил, что Финляндии «незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга».

«В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности», — добавил он.

«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», — написал еще один юзер.

Накануне Певкур сообщил, что Таллин и Хельсинки договорились об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море. Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Он также назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО», пишет телеканал «360».

На фоне этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призвал Россию делать ставку на тактическое ядерное оружие. Речь идет о таких носителях, как крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.