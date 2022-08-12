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Эксперт оценил планы объединения систем ПРО Эстонии и Финляндии

Главред «Национальной обороны» Коротченко: России нужно делать ставку на тактическое ядерное оружие на фоне объединения систем ПРО Эстонии и Финляндии
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в пятницу, 12 августа, призвал Россию делать ставку на тактическое ядерное оружие на фоне планов Финляндии и Эстонии объединить систем противоракетной обороны (ПРО).

По словам эксперта, такое решение Таллина и Хельсинки говорит о том, что страны — члены НАТО намерены усилить свою активность, в том числе путем наращивания новых систем вооружений и их интеграций для того, чтобы противодействовать России в возможном военном конфликте.

Для России, по его словам, совершенно очевидно делать ставку на тактическое ядерное оружие, которое должно поступить на корабли Балтийского военного флота и в части Западного военного округа. Речь идет о таких носителях, как крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» для того, чтобы в случае агрессии со стороны НАТО Россия могла использовать тактическое ядерное оружие для ликвидации актуальных угроз.

«Нам не надо стесняться в этом плене, потому что НАТО превосходит нас практически в четыре раза по совокупным военным возможностям, поэтому ставка на тактическое ядерное оружие для России является достаточно эффективным или малозатратным средством парирования военных угроз. Это не значит, что мы кому то угрожаем, бряцаем чем-то, мы просто предупреждаем, что в ответ на агрессию мы сразу переходим к решительным средствам вырывания клыков у НАТО, последствия чего будут для них фатальными», — подчеркнул Коротченко.

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Главред «Национальной обороны» также добавил, что в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции НАТО существенным образом усилит свои возможности и в случае реальных военных приготовлений России следует изменить свою доктрину, оснастив корабли Балтийского флота и части Западного военного округа тактическими ядерными зарядами.

Ранее в этот день министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Таллин и Хельсинки договорились об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море. Певкур заявил, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Он также назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО».

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

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