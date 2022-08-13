Вашингтон во избежание поражения должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 8 августа отметил, что в Вашингтоне верят, что ситуация на Украине может быть разрешена путем дипломатических методов воздействия.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон указали, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта, к смене тактики в отношении России и поискам компромисса на переговорах. Они отметили, что эскалация конфликта вокруг Украины с каждым днем всё больше усложняет работу дипломатов в будущем.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Он заявил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США, пишет Москва 24.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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