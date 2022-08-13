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Сюжет:

МИД РФ призвал Вашингтон заставить Зеленского вернуться к переговорам

МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вашингтон во избежание поражения должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 8 августа отметил, что в Вашингтоне верят, что ситуация на Украине может быть разрешена путем дипломатических методов воздействия.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон указали, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта, к смене тактики в отношении России и поискам компромисса на переговорах. Они отметили, что эскалация конфликта вокруг Украины с каждым днем всё больше усложняет работу дипломатов в будущем.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Он заявил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США, пишет Москва 24.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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