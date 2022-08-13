Задержанные в Эстонии сотрудники «Известий» вернулись в Россию

Задержанные в Эстонии сотрудники «Известий» Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев вернулись в Россию. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

Журналисты рассказали, как пошли к памятнику Т-34 в Нарве. Там их со стороны, будто исподтишка, сфотографировали, а позже полицейские при задержании показали им эти фото. Ксения отметила, что враждебность ощущалась, особенно при общении с представителями миграционной службы. С ними пришлось разговаривать около двух часов.

«Миллионы анкет заполняли, требовали, чтобы я отвечала на личные вопросы, вплоть до того, как зовут моего отца, где он работает. Но я сразу сказала, что я бы хотела, чтобы вы обратились в российское консульство, и не хочу отвечать на вопросы без предварительной консультации. Мне кажется, это это правильный шаг, потому что неизвестно, о чем они еще могли спросить и куда эти данные пошли бы», — добавила Солдатова.

Ксения уточнила, что поездка в Нарву завершилась для нее добавлением в черный список эстонских нелегалов.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года. Кроме того, момент задержания Солдатовой и Тимофеева попал на видео.

Тогда в ответ на запрос «Известий» официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине поставило ситуацию с задержанием на контроль.