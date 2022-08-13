Сотрудников «Известий» отпустили из полицейского участка Эстонии

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка эстонского Йыхви. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

В настоящий момент полиция доставила журналистов в пункт пропуска Нарва. Сейчас они направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов, не объяснив причин. Информации о характере обвинений Солдатовой и Тимофеева не поступало.

Тогда в ответ на запрос «Известий» официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине поставило ситуацию с задержанием на контроль.