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У задержанных в Эстонии сотрудников «Известий» отобрали телефоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» приехали представители миграционных служб. Не объяснив причину задержания, они забрали у журналистов телефоны.

На данный момент связь с нашими сотрудниками потеряна.

Сотрудники «Известий» — Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев — были задержаны ранее в этот день. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин, с которого их сняли и доставили в отдел полиции.

В чем именно обвиняют журналистов — неизвестно.

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