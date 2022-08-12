У задержанных в Эстонии сотрудников «Известий» отобрали телефоны

К задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» приехали представители миграционных служб. Не объяснив причину задержания, они забрали у журналистов телефоны.

На данный момент связь с нашими сотрудниками потеряна.

Сотрудники «Известий» — Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев — были задержаны ранее в этот день. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин, с которого их сняли и доставили в отдел полиции.

В чем именно обвиняют журналистов — неизвестно.