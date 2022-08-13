Сотрудникам «Известий» аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

Журналистам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — отмечается в документе.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

Тогда в ответ на запрос «Известий» официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине поставило ситуацию с задержанием на контроль.