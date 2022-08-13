Момент задержания сотрудников «Известий» в Эстонии попал на видео

Кадры с моментом задержания журналистов «Известий» — Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева, появились в распоряжении редакции в субботу, 13 августа.

На записи сотрудник миграционных служб предлагает журналистам взять вещи и покинуть вагон. Уже на платформе, где журналистов ждали полицейские, у них просматривают документы, спрашивают, впервые ли в Эстонии и с какой целью они прибыли в страну.

«Мы приехали посмотреть на Эстонию, на Нарву и Таллин собирались посмотреть», — отвечает Ксения.

Один из представителей эстонской стороны рассказал, что ему позвонили и сообщили, как около памятника с танком работают журналисты, а также выслали фотографии с Солдатовой и Тимофеевым около монумента. Ксения опознала фото — на них действительно были они с Дмитрием. Правоохранители переспросили, работают ли российские журналисты на территории Эстонии?

Солдатова объяснила, что прибыла с Тимофеевым не на работу, а в качестве туристов, желая в том числе записать стендап с местными достопримечательностями, одной из которых стал танк. После этого журналистам предлагают проследовать в полицейский участок.

«А почему стало проблемой то, что мы записали стендап у танка записали? Вы знаете, ни в одной стране мира не задерживают, ну, меня не задерживали за то, что я записала стендап у памятника. Это странно. Там никаких указаний не было, была полиция, которая нас не остановила», — заметила Ксения.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

Тогда в ответ на запрос «Известий» официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине поставило ситуацию с задержанием на контроль.