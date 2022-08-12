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Захарова указала на роль Запада в антироссийской кампании в Прибалтике

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Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына
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Развернувшаяся в странах Прибалтики антироссийская кампания проводится не только с согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма в этих государствах. Об этом говорится в пятницу, 12 августа, в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат подчеркнула, что продолжающая «набирать обороты неонацистская вакханалия» в прибалтийских государствах, которые являются «вассалами США и Европы», ведет к формированию на границах России «по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому».

«В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров «Ваффен-СС» в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра «Поход Эрны» по маршруту группы абвера, «исторические реконструкции» действий коллаборационистов и тому подобное», — отметила представитель ведомства.

Также Захарова напомнила, что в Эстонии намерены восстановить несколько памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», включая солдата в поселке Лихула в немецкой форме и с автоматом. А в центре Риги ежегодно проходят марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций.

12 августа парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе.

Также в заявлении латвийского парламента Россию называют страной, спонсирующей и поддерживающей терроризм на протяжении многих лет. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера.

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