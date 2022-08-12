Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для сокращения числа незарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зданий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение количества земельных участков, границы которых не определены в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, а также количества фактически используемых физическими и юридическими лицами зданий, сооружений, помещений и машино-мест, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН», — сказано в документе.

Также Путин поручил сократить случаи использования государственных и муниципальных земельных участков собственниками находящихся на них зданий без законных оснований. Сроком исполнения назначено 1 января 2024 года, ответственным указан председатель правительства Михаил Мишустин.

Поручение было сделано в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

10 августа эксперты призвали Росреестр дать разъяснения об изменениях в процедуре получения данных из ЕГРН, а также относительно понятия «третьи лица», которое было введено в начале июля, когда Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «О персональных данных». Они запрещают передачу третьим лицам данных из ЕГРН, нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как писали «Известия», законопроект приняли, чтобы защитить данные о месте проживания россиян, особенно это актуально в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Но мера может спровоцировать рост случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, сказано в обращении представителей бизнеса в правительство РФ и Минстрой.