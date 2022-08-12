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ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для всех школьников на освобожденных территориях Украины через пять лет, рассказал 12 августа в эфире телеканала «Россия 24» министр просвещения России Сергей Кравцов.

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«Приняли уже решение по поводу единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить единый государственный экзамен как обязательный», — рассказал он.

Ранее, 9 августа, Кравцов заявил, что к 1 сентября школы Луганской Народной Республики (ЛНР) будут полностью обеспечены учебниками и готовы полноценно начать учебный год. В тот же день Кравцов встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Как сообщил Пушилин, решение о форме обучения студентов и школьников в новом учебном году в республике будет принято перед 1 сентября и зависит «от обстановки в целом и безопасности».

Ранее, 9 июля, министр просвещения России рассказал, что в школах на освобожденных территориях продолжат преподавать украинский язык.

Также 28 июня он отметил, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.

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