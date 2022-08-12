В МЧС предупредили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске

Вторая сторона частично обрушившегося жилого многоквартирного дома в Омске находится под угрозой обрушения, она в аварийном состоянии. Об этом заявил 12 августа журналистам начальник главного управления МЧС РФ по области Владислав Колодинский.

По его словам, вторая сторона дома оцеплена.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания. В настоящее время осуществляется разбор завалов. По словам мэра города Сергея Шелеста, в разборе завалов задействованы 150 сотрудников МЧС.

Спасатели эвакуировали 40 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, а министр МЧС России Александр Куренков взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил оказать необходимую помощь, в том числе обеспечить расселение пострадавших, оценить текущее состояние объекта, оказать помощь с восстановлением документов. Особое внимание министр призвал уделить проверке аварийного жилищного фонда в Омской области.

Известно, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки.

Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.