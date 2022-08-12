Предварительной причиной обрушения дома в Омске названо состояние здания

Предварительной причиной обрушения пятиэтажного жилого дома в Омске названо ветхое состояние здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным «Известий», площадь обрушения составила около 200 кв. м. Спасатели эвакуировали 41 человека.

Обрушение произошло ранее в этот же день по адресу: улица 20 Партсъезда, №52. На место выехал прокурор Омской области Николай Студеникин для координации действий органов правопорядка и установления причины инцидента. В настоящее время осуществляется разбор завалов.