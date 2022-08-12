В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

Часть стены пятиэтажного жилого дома в Омске по адресу: улица 20 Партсъезда, №52 обрушилась. Инцидент произошел 12 августа, в настоящий момент на месте работают спасатели.

По данным «Известий», проводится эвакуация. Предположительно, под завалами находится один человек, возможно ребенок.

«<…> на место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего. В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», — сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Вероятной причиной обрушения жилого дома является ветхое состояние здания.

5 мая сообщалось о том, что в Ялте стена бывшего молокозавода обрушилась на припаркованные рядом автомобили и газопровод. Повреждения получили пять машин, два частных дома отключили от газа.