Стена старого завода обрушилась на автомобили и газопровод в Ялте

В Ялте стена бывшего молокозавода обрушилась на припаркованные рядом автомобили и газопровод. Инцидент произошел на улице Спендиарова.

Повреждения получили пять машин, два частных дома отключили от газа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на мэра города Яну Павленко.

Судя по снимкам со спутника, здание было огорожено строительным забором. Оно расположено рядом с проезжей частью, но возле забора есть площадка для парковки.

При обрушении стены груды камней повалили забор, растущие деревья и трубу газопровода. Автомобили оказались под завалами.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании в Тюмени. На мужчину рухнула кирпичная кладка. По данным следственного комитета, мужчина участвовал в работах в южной части здания. На лестничном марше между четвертым и пятым этажами произошло обрушение стен.