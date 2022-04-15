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Рабочий погиб при обрушении кирпичной кладки в Тюмени

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Рабочий погиб при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании в Тюмени. На мужчину рухнула кирпичная кладка.

Инцидент произошел на улице Первомайской. По данным следственного комитета, мужчина участвовал в работах в южной части здания. На лестничном марше между четвертым и пятым этажами произошло обрушение стен. Рабочий погиб на месте, пишет ИА «Ура.ру».

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, на которого работал погибший, не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

12 апреля в Хабаровске двое рабочих упали в шахту лифта на стройке. Один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован.

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