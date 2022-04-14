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СК возбудил дело по факту падения двух рабочих в шахту лифта в Хабаровске

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В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту падения двух рабочих в шахту лифта на стройке. Об этом сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Трагедия произошла днем 12 апреля на территории строящегося дома по улице Ворошилова. В результате падения один из рабочих погиб, второй получил различные травмы и был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», пишет ИА AmurMedia.

«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

В марте суд в Оренбургской области вынес приговор механику, который обвинялся в гибели двух рабочих при строительстве ТЭЦ. Мужчины получили смертельные травмы в результате падения с высоты.

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