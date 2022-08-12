В стене частично обрушившегося дома в Омске ранее образовалась дыра

В стене частично обрушившегося пятиэтажного жилого дома в Омске четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило издание NGS55.RU.

Отмечается, что еще тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.

Часть стены дома в Омске по адресу: улица 20 Партсъезда, 52, обрушилась ранее в этот день.

В настоящий момент на месте работают спасатели. По данным «Известий», проводится эвакуация. Предположительно, под завалами находится один человек, возможно ребенок. На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

Вероятной причиной обрушения жилого дома является ветхое состояние здания.

Как отмечает НСН, не менее 40 человек эвакуированы.