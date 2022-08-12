СК начал проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Омске

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены жилого пятиэтажного дома № 53 на улице XX Партсъезда в Омске.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения здания многоквартирного жилого дома № 53 на улице XX Партсъезда в г. Омске. Следователи выехали на место происшествия», — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 12 августа, в настоящий момент на месте работают спасатели. По данным «Известий», проводится эвакуация. Предположительно, под завалами находится один человек — возможно, ребенок.

На кадрах, опубликованных очевидцами происшествия, запечатлен момент обрушения.

Вероятной причиной обрушения жилого дома является ветхое состояние здания.

Также стало известно, что в стене дома четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек.

Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным. Теперь, после случившегося, предварительной причиной обрушения жилого дома признали ветхое состояние.