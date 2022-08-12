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В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Социальная сеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией) может быть разблокирована в России, если она изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам. Об этом 12 августа заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

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«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во-вторых, они должны извиниться перед российскими гражданами», — заявил он Telegram-каналу «Диалог».

По словам депутата, без соблюдения этих условий Instagram не сможет достичь конструктивного взаимодействия с российским регулятором, пишет НСН.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. Тогда представитель ФСБ России попросил суд исполнить решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в Facebook (также принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook. В ведомстве отмечали, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Также в соцсети неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и Вооруженных силах РФ.

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