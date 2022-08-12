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Воля небес: как россияне отмечают 110-летие ВВС

В парке «Патриот» прошли показательные выступления летчиков и праздничный концерт
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В парке «Патриот» в подмосковном Одинцово 12 и 13 августа отмечают 110-ю годовщину со дня создания Военно-воздушных сил России. Как проходит праздник — в фотогалерее «Известий»
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Штурмовики Су-25 — во время воздушного показа авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил России
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России прошел праздничный концерт «Небесные крылья России»
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Пилотажная группа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Показательные выступления Су-30СМ
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Гости праздника могли наблюдать за выступлением пилотажных групп
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Летчики демонстрировали свое мастерство и невероятные возможности боевых самолетов
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи»
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На празднике можно было послушать выступление военного оркестра
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В концерте приняли участие ансамбль песни и пляски ВКС России, хор Ново-Иерусалимского монастыря, ансамбль военно-транспортной авиации «Серебряные крылья» и многие другие музыкальные коллективы
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На торжественном митинге выступил командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергей Дронов, который сообщил о присвоении звания Героя России за заслуги в ходе спецоперации семерым летчикам, двоим — посмертно
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На музейной площадке № 1 открылась фотовыставка «Краткая история ВВС России»
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День Военно-воздушных сил, 110 лет ВВС России
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В главном храме ВС РФ по случаю 110-летия со дня образования ВВС отслужили праздничный молебен
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