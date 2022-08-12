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Астрономы предупредили о надвигающейся магнитной буре

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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На Землю на следующей неделе придет магнитная буря, однако она не будет сильной. Как предупредили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН 12 августа, магнитная буря ожидается в среду, 17 августа.

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Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1 (слабые возмущения), а магнитосфера останется возбужденной и два последующих дня, 18 и 19 августа, пишет агентство городских новостей «Москва».

По мнению врачей, даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на психику людей, обладающих уязвимой нервной системой и страдающими от психических расстройств, указало НСН. При этом почувствовать недомогание, считают медики, в эти дни могут и вполне здоровые люди.

До этого геомагнитная буря обрушивалась на Землю 21 июля. Она была вызвана извержением гигантского протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы (КВМ) и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле.

19 июля ученые предупредили, что на Землю обрушится солнечная буря, которая может нарушить прием GPS- и радиосигналов. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать даже Северное сияние в разных уголках планеты.

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