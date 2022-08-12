Астрономы предупредили о надвигающейся магнитной буре

На Землю на следующей неделе придет магнитная буря, однако она не будет сильной. Как предупредили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН 12 августа, магнитная буря ожидается в среду, 17 августа.

Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1 (слабые возмущения), а магнитосфера останется возбужденной и два последующих дня, 18 и 19 августа, пишет агентство городских новостей «Москва».

По мнению врачей, даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на психику людей, обладающих уязвимой нервной системой и страдающими от психических расстройств, указало НСН. При этом почувствовать недомогание, считают медики, в эти дни могут и вполне здоровые люди.

До этого геомагнитная буря обрушивалась на Землю 21 июля. Она была вызвана извержением гигантского протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы (КВМ) и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле.

19 июля ученые предупредили, что на Землю обрушится солнечная буря, которая может нарушить прием GPS- и радиосигналов. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать даже Северное сияние в разных уголках планеты.