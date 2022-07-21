На Землю обрушится новая геомагнитная буря

Геомагнитная буря может обрушиться на Землю 21 июля. Об этом в четверг сообщил портал SpaceWeather.com.

Отмечается, что эта геомагнитная буря вызвана извержением гигантского протуберанца, который был обнаружен 12 июля.

Спустя несколько дней было зафиксировано извержение протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы (КВМ) и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле.

«Действие может начаться позже сегодня, 21 июля, когда ожидается, что медленно движущийся КВМ ударит по магнитному полю Земли», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, геомагнитные бури класса G1 продлятся в течение следующих трех дней.

Синоптики считают, что за КВМ следует высокоскоростной поток солнечного ветра. Его прибытие 22 июля может усилить любой шторм, создаваемый CME, и продлить беспорядки до 23 июля.