Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля

Во вторник, 19 июля, на Землю обрушится солнечная буря, которая может нарушить прием GPS- и радиосигналов. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать даже Северное сияние в разных уголках планеты.

На несколько регионов России уже обрушились мощные штормы. Так, в Тольятти машины на дорогах затопило до уровня стекла. Вместе с ливнями пришел и сильный ветер. Разрушения и потопы настигли также Самару, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород.

В Приморском крае в результате сильных дождей подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков.

9 февраля стало известно, что из-за сильной магнитной бури 40 из 49 новейших микроспутников Starlink, которые были запущены 3 февраля, сошли с орбиты. Геомагнитная буря вызвала нагрев атмосферы, увеличила ее плотность и сопротивление на тех высотах, где развертывается группировка спутников. В результате природного явления аппараты вышли из строя.