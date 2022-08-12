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Минкульт Украины намерен расширить права английского языка в стране

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министерство культуры и информационной политики Украины разрабатывает законопроект о статусе английского языка в стране, который позволит употреблять его в определенных публичных сферах общественной жизни. Об этом сообщил 12 августа первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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«Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни», — цитирует его украинское издание УНН.

Карандеев рассказал, что министерством будут внесены изменения в законы об образовании и государственной службе.

«В будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», — заключил чиновник.

Ранее в пятницу стало известно, что в украинских школах приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

1 июля депутаты Киевского городского совета объявили о намерении запретить «русскоязычный культурный продукт». Под этим подразумеваются книги, спектакли, концерты на русском языке.

14 июня стало известно о возможном запрете на Украине книг, авторами которых являются граждане РФ. Это предложение было передано на ознакомление депутатам Верховной рады. Запрет планируется ввести на выпуск, ввоз и распространение произведений тех авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами РФ.

9 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за то, чтобы вторым обязательным языком в стране стал английский. Данилов указал, что этот язык должны использоваться с детского сада и школы. По его мнению, знание английского языка является залогом независимости Украины.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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