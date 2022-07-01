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В Киеве намерены запретить публичное использование «русскоязычного продукта»

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Фото: РИА Новости
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Депутаты Киевского городского совета намерены ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и другого «русскоязычного культурного продукта». Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба горсовета.

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«Депутаты Киевского городского совета планируют ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева», — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, проект решения разработан для того, чтобы оградить украинское информационное пространство от российского влияния, которое «пытается уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю».

Запрет коснется книг, художественных альбомов, музыки и видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и документов на носителях информации.

14 июня стало известно о возможном запрете на Украине книг, авторами которых являются граждане РФ. Это предложение было передано на ознакомление депутатам Верховной рады. Запрет планируется ввести на выпуск, ввоз и распространение произведений тех авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами РФ.

Также отмечалось, что с января следующего года на Украине книги будут издаваться на государственном языке и официальных языках Евросоюза.

7 июня глава министерства образования Украины Андрей Витренко рассказал, что из школьной программы страны уберут роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие, по мнению Киева, российские войска.

14 марта сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России.

В марте 2019 года на Украине запретили около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. Под запрет попал и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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